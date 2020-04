Große Hilfsbereitschaft – nicht alle kamen an die Reihe

Der Lorscher Jürgen Sonnabend ist regelmäßiger Blutspender. © Funck

Lorsch.Auch zahlreiche Blutspendetermine fallen der Corona-Pandemie zum Opfer. In Lorsch aber fand die geplante DRK-Aktion gestern statt. Sie verlief allerdings auch für die Mitglieder des Lorscher Ortsverbands diesmal etwas anders als gewohnt: Mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen und erstmals an einem neuen Ort. Die Liegen wurden statt in der Nibelungenhalle in der Sporthalle der Siemens-Schule

