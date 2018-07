Grüne: Bürgermeister baut ein „Horrorszenario“ auf

Der Karolingerplatz soll kein Dauerparkplatz sein, aber bei Sonderterminen geöffnet sein. Das fordern die Gegner eines Parkplatz-Neubaus. Bürgermeister Schönung hatte zuvor vor dem Risiko der Aberkennung des Welterbe-Titels gewarnt. © Lotz

Lorsch.Nach den Antworten, die Bürgermeister Christian Schönung im BA auf Fragen Lorscher Bürger zum umstrittenen Parkplatz-Bau gegeben hat, melden sich Kritiker des umstrittenen Vorhabens zu Wort, allen voran die Fraktion der Grünen in der Stadtverordnetenversammlung. Schönung baue in dem Bericht „Risiko: Aberkennung des Welterbe-Titels“ ein „Horrorszenario“ auf, so Grünen-Fraktionschef Matthias

...

Sie sehen 7% der insgesamt 5993 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.07.2018