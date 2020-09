Grüne Flüssigkeit auf dem Parkplatz

Lorsch.Zu einem möglichen „Gefahrgut“-Einsatz wurde die Lorscher Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch alarmiert. Gegen 1 Uhr war in einem mit Postpaketen beladenen Lastwagen mit Anhänger eine grüne Flüssigkeit ausgelaufen.

Die Lorscher Einsatzkräfte rückten mit elf Feuerwehrleuten in drei Fahrzeugen zu dem Pendlerparkplatz am Stadtrand nahe der B 47 in Richtung Einhausen aus. Auch Mitglieder der Messeinheit des Kreises Bergstraße, die in Bürstadt stationiert ist, waren sogleich vor Ort, so der stellvertretende Stadtbrandinspektor Jan Lüders.

Kein Gefahrenstoff, nur Motorenöl

Bekleidet mit Schutzanzügen holten die Feuerwehrleute die einzelnen Pakete aus dem Lastwagen, um auf diese Weise die Gefahrgutstelle zu ermitteln. Die Flüssigkeit, die sich in einem Paket befand und zuerst aussah wie ein möglicherweise gefährlicher Stoff, stellte sich dann zum Glück als vergleichsweise harmloses Zweitakt-Motorenöl heraus. / sch/str

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.09.2020