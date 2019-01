Grünes Katzengras im Haar und eine Playstation im Bauch

Lorsch.Korrekte Rechtschreibung, das Einmaleins, Gedichte, Vokabeln – Grundschüler müssen jede Menge in ihre Köpfe bringen. Und auch wenn die Zeit der Klassenarbeiten irgendwann längst vorbei ist, hört das Lernen nie auf, immer wieder müssen Informationen abrufbereit parat sein: Wie lauteten noch mal die Namen der Mitarbeiter, die man zufällig in der Kantine trifft? Was stand alles auf der daheim

...