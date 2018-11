Grundkurs Word startet heute

Lorsch.Die Textverarbeitung Word ist auf vielen PCs als Standard-Textverarbeitung im Einsatz. Ob im Berufsleben oder im privaten Bereich – das Programm kann für vielfältige Aufgaben eingesetzt werden.

Grundwissen wird vorausgesetzt

Die Grundfunktionen des Programms vermittelt ein Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße. Für die Teilnahme wird Grundwissen in Windows vorausgesetzt.

Der Kurs beginnt heute und läuft vier Mal montags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Haus Löffelholz in Lorsch in der Römerstraße 16. Info und Anmeldung über www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/17296-18. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.11.2018