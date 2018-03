Anzeige

Lorsch.Eltern kennen das Problem: Die Kinder wachsen – ihre Fahrräder wachsen aber nicht mit. Bald muss ein neues Fahrrad für den Nachwuchs her. Da kommt der Gebrauchtradmarkt in Lorsch für viele Eltern gerade recht. Der Fahrradmarkt in Verbindung mit einem Infostand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat sich in Lorsch zu einem beliebten Klassiker entwickelt. Er findet diesmal am 24. März (Samstag) statt.

Zubehör, Karten und Codierungen

In der Zeit von 10 bis 13 Uhr können Interessierte Fahrräder, Fahrradzubehör und Fahrradteile zum Verkauf anbieten. Eine Standgebühr wird nicht erhoben, so der ADFC. Allerdings freut sich die Ortsgruppe bei einem erfolgreichen Verkauf über eine Spende. Der private Charakter des Fahrradmarktes ist dem ADFC wichtig. Deshalb sind keine Händler zugelassen und es dürfen maximal drei Fahrräder pro Person zum Verkauf angeboten werden.

Am Infostand besteht die Möglichkeit zur Beratung rund ums Fahrrad und über die Vorteile einer Mitgliedschaft im ADFC. Möglich ist zum Beispiel eine Einstiegsmitgliedschaft mit verbilligter Gebühr. Auch Broschüren, Flyer und Fahrradkarten liegen bereit und können erworben werden.