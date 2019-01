Gutes Benehmen als gelebte Gewaltprävention

Lorsch.Das Jahr fing gut an im Sapperlot. Mit ihrem Programm „Respekt“ füllte Dagmar Schönleber zwar nicht alle Plätze der ehemaligen Tabakscheune in Lorsch, erfüllte aber alle Wünsche, die man an gutes Kabarett haben kann. Die in Ostwestfalen geborene und heute in Köln lebende Künstlerin stand zum ersten, aber hoffentlich, hoffentlich nicht zum letzten Mal auf der Bühne des Lorscher Theaters.

In ihrer intelligent gemachten Show blieb sie dem selbstgesetzten Thema absolut treu und führte die Zuschauer auf abwechslungsreichen und immer wieder überraschenden Pfaden zur (Selbst-)Erkenntnis. Zum Beispiel der, dass Respekt sich anders darstellt, je nachdem, ob es darum geht ihn „für“, „von“ oder „mit“ jemandem zu empfinden und ob man vielleicht gerade in einer Ausnahmesituation ist. Vielleicht hat man es ja gerade so eilig, dass die Lichthupe auf der Autobahn halt doch mal angebracht ist...

Wenn die Kabarettistin einräumt, sie selbst neige immer stärker dazu, „extreme Erzieher-Dinge“ zu tun – immer in Gefahr, eines Tages mit Kittelschürze und Nudelholz die Nachbarn bei der Altpapierentsorgung zu kontrollieren –, dann könnte man das durchaus ernst nehmen. Denn sie hat eine Botschaft mitgebracht, die auch ganz unmittelbar mit dem inflationär gebrauchten Begriff des Respekts oder vielmehr mit dessen Verlust zu tun hat:

Von der Paarbeziehung bis zum Bundestag, es gehe immer darum, zu verhandeln und Kompromisse zu machen – auch gegen die AfD und für die Verteidigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung.

Zum Erreichen der „lästigen Zwischenziele auf dem Weg zum Weltfrieden“ empfiehlt sie eine flächendeckende Empathieschulung und wirft auch einen Blick in den Knigge. Schließlich sei gutes Benehmen gelebte Gewaltprävention. Wie etwa sieht eine korrekt durchgeführte Begrüßung aus? Wer grüßt zuerst und wie lang und wie fest sollte man die Hand des Gegenübers schütteln? Im Publikum gab es da noch Aufklärungsbedarf.

Fan der paradoxen Intervention

Keinesfalls sollte man davor zurückschrecken, die Kinder anderer Leute zu erziehen, meint Schönleber mit dem Hinweis auf das Vorbild einer Freundin, die von einem Siebenjährigen mit Spielzeugpistole bedroht filmreif auf den Straße zusammengebrochen sei und es dabei auch noch geschafft habe, sich ein gerade gekauftes Pfund Hackfleisch scheinbar aus dem Bauch quellen zu lassen. Erziehungsziel erreicht.

Das Internet als Austragungsort von Respektlosigkeiten bringt Schönleber zu der hübschen Überlegung, wie die Hetzer oder Trolle ihre Aktivitäten eigentlich in den Alltag einbinden. Wissen deren Kinder davon? Sind sie unauffällige Nachbarn, die auf der Straße freundlich grüßen? Und kann man was gegen die Hetze im Netz tun? Die Kabarettistin setzt da auf paradoxe Intervention und arbeitet von daheim aus als „troll of love“ mit unsachlichen Nettigkeiten, hat sich mit 243 gefakten Profilen eine eigene Trollarmee aufgestellt und regt zum Mitmachen an.

Dagmar Schönleber liefert keine Gags, die man gut nacherzählen kann, ihre Pointen sind einfach zu präzise gesetzt und perfekt dosiert – und leben außerdem von ihrer ganz persönlichen, sympathischen Ausstrahlung und einer erfrischend dreckigen Lache. Keinesfalls würde sie selbstgefällig über die Fehler Schwächerer spotten, kann aber doch bitterböse sein, wenn es jemand nicht anders verdient hat.

Von der ersten Sekunde an war das Eis im Sapperlot gebrochen, es hätte dafür im Laufe des Abends gar nicht der vereinzelten gruppendynamischen Spiele und Lieder bedurft – aber Spaß gemacht haben sie trotzdem. Denn Dagmar Schönleber rockte das Sapperlot, durchaus auch im musikalischen Sinn. Etwa mit ihrem grandiosen Ostwestfalen-Rap oder mit einem umgedichteten Song von Kinderliederstar Rolf Zuckowski.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.01.2019