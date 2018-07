Anzeige

Lorsch.„Ob Stricken, Häkeln oder Filzen: Handarbeiten werden wieder beliebt bei allen Generationen“, schreibt Ursula Knigge, die Leiterin für den Sozialen Dienst im Johanniterhaus Lorsch in einem Flugblatt. Es ist eine Einladung zu einem offenen Handarbeitstreff an jedem Donnerstag. Start ist heute, 26. Juli, von 14 bis 16 Uhr in der Begegnungsstätte des Johanniter-Hauses.

Teilnehmer sollen in gemütlicher Atmosphäre arbeiten können und sich über Techniken und Muster für Selbstgemachtes austauschen. Die Teilnahme für dieses neue Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Eigene Materialien müssen jedoch mitgebracht werden.

Nähere Informationen gibt es bei Birgit Schreiber, Telefon 06251/8603696 oder bei Ursula Knigge, Telefon 06251/98921415.