Handkäs’ ergänzt die Speisekarte

Lorsch.Als alternatives Zweitgericht gibt es erstmals deftigen „Handkäs mit Musigg“, ansonsten bleibt es beim bewährten Rezept. Beim 9. Lorscher Fleischworschd-Fest am kommenden Samstag, 1. September, in der Piazetta des Lorscher Carstanjen-Centers bietet der Tischtennisclub 2010 ab 10.30 Uhr wieder traditionsgemäß seine wohlschmeckende Fleischwurst mit Kartoffelsalat an. Später gibt es

...