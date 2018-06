Anzeige

Am vergangenen Freitag feierte in Lorsch Hans Bassauer seinen 80. Geburtstag. Sein Name ist ganz eng mit einem Verein verbunden, der seit 65 Jahren bei Groß und Klein für Freude und Erholung sorgt: die Lorscher Klosterspatzen.

Seit 1964 engagiert sich Hans Bassauer für die Klosterspatzen, war lange Jahre Vorsitzender. 1998 wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Im gleichen Jahr bekam er auch den Landesehrenbrief für sein ehrenamtliches Engagement verliehen.

„Die Klosterspatzen sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Einhausen und Lorsch“, sagte Bürgermeister Christian Schönung bei seiner Gratulation. Und so passt es perfekt ins Bild, dass Hans Bassauer am 22. Juni 1938 in Einhausen – oder wie er genauer berichtete „über der Brücke in Groß-Hausen“ – zur Welt kam. Aus Einhausen kommt auch seine Ehefrau Elisabeth, mit der er seit 1960 verheiratet ist. Das Paar hat einen Sohn und ein Enkelkind.