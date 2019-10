Herbstfilm im Kino „Villa Kunterbunt“

Lorsch.Pünktlich zum Herbstanfang präsentiert die Kinder- und Jugendförderung ihre Herbstfilme im Kino „Villa Kunterbunt“. Weiter geht es bei den Führungen in der Nibelungenstraße 39 mit dem Film „Super Jack und Bruder Langohr“ für Kinder ab sechs Jahren.

Termin ist am Samstag, 12. Oktober, von 11 bis 14 Uhr. Der Film mit einer Länge von 84 Minuten wird in zwei Hälften gezeigt. Verbunden ist die Veranstaltung mit medienpädagogischen Mitmachaktionen und einem gesunden Mittagessen.

Die niederländische Produktion nimmt mit Witz, kindgerechten Bildern und viel Fantasie das Thema „Ich möchte ein Brüderchen“ in den Fokus: Zu seinem achten Geburtstag wünscht sich Jack nichts sehnlicher als einen kleinen Bruder. Doch er bekommt ein Kaninchen. Aus Protest trägt er eine Kappe mit Hasenohren, die er erst ausziehen wird, wenn er einen Bruder bekommt.

Karten sind am 12. Oktober ab 10.30 Uhr an der Tageskasse in der Nibelungenstraße 39 zu erwerben. Die Kinder können bei schönem Wetter die Spiel- und Kletteranlage nutzen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.10.2019