Vorbild Angelique Kerber

Als einen großen Vorteil bezeichnet es die zuletzt für den TCO Lorsch startende Veena Nazar, dass sie Linkshänderin ist. Die sind, das wissen Experten, bei ihren Gegnern auf dem Court nicht nur beim Aufschlag aus gutem Grund gefürchtet. Für die zahlenmäßig viel größere Gruppe der Rechtshänder jedenfalls können sie die Bälle immer wieder überraschend platzieren.

Beim wichtigsten Jugendturnier in Deutschland war Veena Nazar vergangenes Jahr in ihrer Altersklasse ebenfalls erfolgreich. In Detmold holte sie im Wettbewerb gegen die besten Spieler des Landes den Super-Pokal. Auch Tennislegende Steffi Graf stand bei diesem Turnier einst als Siegerin auf dem Treppchen, weiß Veena Nazar.

Und nicht nur sie, sondern – neben Boris Becker und Tommy Haas – auch Angelique Kerber. Die 30 Jahre alte prominente Profisportlerin zählt zu Nazars sportlichen Vorbildern. Dass Kerber ebenfalls Linkshänderin ist, vergisst die Bensheimerin nicht zu erwähnen. Die Spielweise der zweimaligen Grand-Slam-Gewinnerin gefällt der Nachwuchssportlerin, die sich natürlich schon mehrere Partien in Wimbledon und bei den Australian Open im Fernsehen angeguckt hat. Kerber agiere zudem taktisch, lobt Nazar.

Jeden Tag ist die Bensheimerin, die in Lorsch von Alex Rauch betreut wurde, nicht auf der Tennisanlage. „Ich kenne Eltern, die ihre Kinder täglich zum Training schicken“, sagt Khalid Nazar. Oft werde dann aber die Schule vernachlässigt. Seiner Tochter soll der Sport Spaß machen, sie soll „locker weitermachen“, wünscht er sich. „Sie ist noch ein Kind“, erklärt der Vater.

Derzeit besucht Veena Nazar die siebte Klasse am AKG in Bensheim. Englisch und Sport sind ihre Lieblingsfächer. Leichtathletik hat sie als Profilunterricht gewählt. In ihrer Freizeit tanzt sie gerne mit Freundinnen, hält sich mit einem leichten Konditionsprogramm fit oder trainiert mit ihrer Schwester als Sparringspartnerin. In ihrer Sportklasse ist sie momentan die einzige Hessenmeisterin.

Ihren Titel, im Juli in Wiesbaden erkämpft, will Veena Nazar jetzt natürlich verteidigen. 2018 will sie wieder Hessenmeisterin werden – und zudem gerne erstmals zur Sportlerin des Jahres gewählt werden.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.03.2018