Hilfe für Eigentümer und das Handwerk

Lorsch.Zum dritten Mal gab es in Lorsch 2016 die Aktion „Energiekarawane“. Das Interesse von Hauseigentümern an der kostenlosen Energieberatung war zuletzt allerdings vergleichsweise gering. Der Magistrat habe deshalb beschlossen, 2018 kein neues Angebot zu machen, berichtete Bürgermeister Christian Schönung in der Sitzung des Bauausschusses. Es sei derzeit schwierig, Menschen dafür zu

...

Sie sehen 21% der insgesamt 1852 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 10.02.2018