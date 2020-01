Holzfeuerwerk und Winkekatzen-Erfinder

Lorsch.Der Berliner Komiker und Puppenspieler Hans Krüger schwört auf Holzfeuerwerk. Er baut sich seine intelligenten Kracher selbst – nicht nur zu Silvester. Seine Konstruktionen erinnern an einen vertikalen Jägerzaun, der beim Zusammendrücken ähnlich einer Scherenzange wie eine stumme Rakete in die Höhe schnellt. Mit seinem explosiven Sortiment im Überseekoffer hat sich der Tüftler am Dienstag in

...