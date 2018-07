Anzeige

Lorsch.Auch, wenn vor allem die Landwirte die lang anhaltende Trockenheit beklagen, so freuten sich doch die Lorscher Kleintierzüchter über das sonnige Wetter bei ihrem Sommerfest. Das wurde vor allem zur Mittagszeit sehr gut besucht und die Vorsitzende Heike Hofmann zeigte sich zufrieden mit der Resonanz.

Gyros und Rollbraten

In erster Linie hatten Besucher aus Lorsch und Einhausen den Weg ins Lagerfeld gefunden. Sie saßen im eigens aufgestellten Zelt und ließen sich die Gerichte schmecken, die im Küchenzelt gebrutzelt wurden. Auf der Speisekarte standen Bratwurst, Gyros mit Krautsalat und Zaziki, Rollbraten und gebackene Champignons mit Kräuter- oder Knoblauchsoße. Ergänzt wurde das alles mit Pommes frites und Kartoffelsalat. Kühle alkoholische und nichtalkoholische Getränke konnten sich die Besucher an einem separaten Getränkewagen abholen. Die Bezahlung erwies sich als einfach. An der Bon-Kasse wurden Gutscheine verkauft. Bar bezahlt werden musste das reichhaltige Angebot an Kuchen, Torten und Kaffee im Vereinsheim.

In einer Ecke des Geländes saß Nathalie Glasour vom Team „Mr. Kunterbunt“ und knotete aus farbigen Luftballons Dackel, Pudel, Mäuse, Schwerter und auch einen Papagei in einem weißen Reif. Darüber freuten sich nicht nur die Kinder. Die konnten sich auch das Gesicht schminken lassen.