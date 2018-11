Hunderte Kerzen leuchten

Lorsch.Die Wirtschaftsvereinigung Lorscher Einzelhandel lädt zu einer Neuauflage der Aktion „Stadt der Lichter“ ein. Unter diesem Motto werden zahlreiche Geschäfte in Lorsch am kommenden Freitag (23.) beim Schein hunderter Kerzen am Abend geöffnet sein.

Die Premiere im vorigen Jahr war gelungen, erinnert Timo Cyriax, Projektleiter der Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL), und zwar obwohl

...