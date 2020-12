Idee für eine neue Münze

Lorsch.Vor wenigen Wochen haben die Wirtschaftsvereinigung Lorscher Einzelhandel und die Entwicklungsgesellschaft Lorsch (EGL) den neuen Klostertaler präsentiert. Die „Lorscher Zweitwährung“ wird künftig jedes Jahr mit einem neuen Motiv auf den Markt gebracht (BA hat berichtet). Möglicherweise erhält der Klostertaler, den man in Lorsch seit 15 Jahren schon in vielen Geschäften und bei Gastronomen einlösen kann, bald sogar noch Zuwachs. Die Fraktion der Grünen will in der nächsten Stadtverordnetenversammlung jedenfalls beantragen, einen „Klostertaler-Plus“ aufzulegen.

Auch mit dieser Münze sollen Lorscher Händler und die Innenstadt gestärkt und unterstützt werden. Wegen Corona ist das derzeit besonders wichtig. Interessierte Kunden sollen den Klostertaler-Plus für 2,50 Euro erwerben können. Der Kaufwert beträgt aber fünf Euro, erläutert Grünen-Fraktionschef Matthias Schimpf.

Im Gegensatz zum Original-Klostertaler soll die Plus-Münze nur über eine begrenzte Zeit zu haben sein: Befristet bis Mai kommenden Jahres, wird vorgeschlagen. Eingelöst werden müsste der Taler bis zum Ende nächsten Jahres bei teilnehmenden Geschäften.

Funktionieren kann dieses Geschäft, wenn die noch vorhandenen Mittel der Haushaltsstelle „Kommunale Corona-Hilfen“ dafür ins Haushaltsjahr 2021 übertragen werden, so die Grünen. Über deren Verausgabung entscheidet der Haupt – und Finanzausschuss. Wird dem Antrag in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag (17.) zugestimmt, dann soll der Magistrat beauftragt werden, gemeinsam mit der Wirtschaftsvereinigung entsprechend tätig zu werden.

Die Kosten für die Erstellung des besonderen Zahlungsmittels sollen von der Stadt Lorsch übernommen werden. Die Kosten hierfür, wie auch für die Erstattung des Differenzbetrages von je 2,50 Euro könnten aus den übertragenen Mitteln der Kommunalen Corona-Hilfen finanziert werden.

Speziell für den Einzelhandel im Zentrum regen die Grünen zudem an, ein „Kloster-Los“ in Geschäften anzubieten, mit dem der Kunde je zehn Euro Einkaufswert ein Los erhält. In der Verlosung wären Preise zu gewinnen, die von der Stadt Lorsch beim Lorscher Einzelhandel und der Gastronomie erworben und zur Verfügung gestellt werden, schlägt die Fraktion vor. sch/red

