Ideen für die Stadtmitte

Lorsch.Derzeit wird in Lorsch der Stadtentwicklungsplan Step 2030 erarbeitet. Im Mittelpunkt steht das Zentrum. In Lorsch, ins Förderprogramm „Aktive Kernbereiche in Hessen“ aufgenommen, hofft man auf insgesamt bis zu acht Millionen Euro Fördergeld von Bund und Land für die neue Innenstadtgestaltung mit einer beantragten Ausgabensumme von 12,5 Millionen Euro.

