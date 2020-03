„Im Haus mit Garten ist zum Glück Platz, um uns aufzuteilen“

Lorsch.Die Eltern berufstätig, die Kinder in der Kindertagesstätte oder in der Schule, am Nachmittag ist Zeit für Unternehmungen: So sieht der Alltag vieler Familien normalerweise aus. Jetzt ist alles anders: Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind Kitas, Schulen und viele Geschäfte geschlossen, wer kann, bleibt daheim.

Strukturierter Tagesablauf nötig

Lisa und Markus Drax aus

...