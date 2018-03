Anzeige

Bei den dichterischen Gesangsstücken standen wiederum Beschreibungen und erzählte Handlung im Mittelpunkt. Doch auch Adelbergers Klavierspiel ging des Öfteren über bloße Begleitung hinaus, zum Beispiel beim „Scarborough Fair“, einem weiteren englischen Volkslied im eigenen Arrangement von Almut Werner. Dunkle, gewichtige Akkorde im tiefsten Register machen den Anfang, bald kontrastiert durch hohe Melodietöne der rechten Hand. Im Ganzen ist das Stück typisch folkloristisch, zu ihrem epischen Strophengesang schlägt Fingerle das Tabor, die Flöte spielt die Melodien nach. Das Ende sangen sie dreistimmig, wie auch bei anderen Stücken Werner oder Adelberger der Sopranistin sekundierten. „Frais et Gaillard“, ein Renaissance-Chanson des Komponisten und Sängers Clemens non Papa, sowie die darauf basierten Diminutionen Giovanni Bassanos vervollständigten die erste Hälfte. Nach der Pause wendete sich das Trio auch moderneren Stücken zu, die sich mit weiteren Barockwerken wie den Largo- und Allegro-molto-Sätzen aus Vivaldi’s Concerto in C (RV 444), Henry Purcell’s „If Music be the Food of Love“ und J. Ch. Pepusch’s „Love Frowns in Beauteous Myra’s Eyes“ abwechselten. Die Romantik vertrat James Hooks „Hark ‘Tis the Lark“. Arnold Cookes „To Blossoms & to Violets“, Windfried Michels „Odi et amo“ und Andy Meyers’ „Reflections“ führten ins 20. Jahrhundert, stehen aber doch für ganz unterschiedliche Strömungen und Schattierungen zeitgenössischer Musik – neubarock, experimentell oder auch expressiv-melancholisch. Zum Schluss, auch in der Zugabe, wandten sich die drei noch einmal Stücken aus verschiedenen Liedtraditionen zu, die die Vorfreude auf den Frühling weiter schürten. Das Publikum zeigte viel Wohlgefallen.

