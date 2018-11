Im Sapperlot Hits der 1920er Jahre

Lorsch.Schlager und Kabarett der 1920er Jahre ist am Samstag (24.) in Lorsch zu erleben. Im Theater Sapperlot ist Jo van Nelsen zu Gast. Der Künstler interpretiert berühmte Titel aus dieser Zeit, etwa von Friedrich Hollander, Claire Waldoff und Willy Rosen. Witziges und Frivoles gehört dazu – und Hits wie „Was macht der Maier am Himalaya“. Umrahmt wird die Musik mit Texten unter anderem von Kurt Tucholsky.

Jo van Nelsen, der Kulturallrounder, der in Frankfurt lebt, beginnt sein Programm in Lorsch um 20.30 Uhr, Einlass ins Theater ist ab 19 Uhr. Karten für das Gastspiel „Solang nicht die Hose am Kronleuchter hängt“ sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.11.2018