Im Stadtzentrum wird es wieder einen Lebensmittelmarkt geben

Lorsch.In allen Innenstädten wird über Leerstände geklagt. In Lorsch wird eine Adresse in bester Zentrumslage aber bald wieder belebt sein. In der Römerstraße, im Carstanjen-Center, entsteht gerade ein neuer Lebensmittelmarkt.

Seit Frühjahr 2018, seit an dieser Stelle der „Treff 3000“ geschlossen wurde, gab es im Lorscher Zentrum kein entsprechendes Angebot mehr. Klappt alles wie geplant, dann

...