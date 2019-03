Immer wieder Essensreste und Styropor im Altpapier-Container

Lorsch.„Sie glauben nicht, was bei uns alles in die Container geworfen wird“, berichtet Stadtbrandinspektor Franz-Josef Schumacher. In den großen roten Behälter, der auf dem Feuerwehr-Areal in der Nibelungenstraße steht, gehört jedoch nur Altpapier. Verstopft wird der Container aber immer wieder auch mit riesigen Kartonagen – obwohl ein großes Schild ausdrücklich darauf hinweist, dass dies nicht

...