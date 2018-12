In Kürze ist Tabak-Gin zu haben

Lorsch.Die Zigarrenfabriken und der Tabakanbau, die den Alltag in Lorsch über 300 Jahre lang entscheidend prägten, sind längst Vergangenheit. In Lorsch allerdings lebt die Heimatgeschichte nicht nur im Museum weiter. Ehrenamtliche unter Projektleitung von Bernhard Stroick haben, initiiert vom städtischen Kulturamt, vor fünf Jahren begonnen, wieder ein Feld zu bestellen. Das Interesse vieler an dieser

...