In St. Nazarius ist der Engel wieder da

Von der Kanzel las der Engel den Zuhörern die Leviten. © St. Nazarius Lorsch

Lorsch.„Lachen auf Kommando?“ Rosi Fetsch zeigte sich gestern im Altarraum zunächst sehr skeptisch, ob Frohsinn per Knopfdruck funktionieren kann. Lange hielten ihre Zweifel – vorgetragen in einem spielerischen Disput mit Bürger-Funken und N 3 – aber nicht. Der Gottesdienst in St. Nazarius, fastnachtlich gestaltet, kam bei den Katholiken hervorragend an. Die Kirche war außergewöhnlich gut besucht,

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3282 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.02.2018