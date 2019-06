Individuelle Klavierkunst

Lorsch.Seit diesem Jahr fungiert der in Lorsch aufgewachsene Pianist und Komponist Martin Münch (Jahrgang 1961) nicht mehr als Mitorganisator der hiesigen Rathauskonzerte. Sein neuer Wohnsitz Montevideo macht eine regelmäßige Präsenz bei dieser durch persönliche Einführungen geprägten Reihe leider unmöglich. Vereinzelte Gastspiele in der alten Heimat soll es aber weiterhin geben – wie etwa am letzten Donnerstag im Rahmen einer kleinen europäischen Konzerttournee des gebürtigen Frankfurters.

Umso mehr mochte man bedauern, dass nur wenige Besucher Münchs Einladung in den Lorscher Nibelungensaal gefolgt waren. Denn es wurde ein in seiner überbordenden Fülle und erfrischend kompromisslosen Individualität ganz und gar charakteristischer Münch-Abend: knapp zwei Stunden reine Musikzeit, davon allein 75 Minuten Auszüge aus eigenen Kompositionen, gewürzt mit Bach-Präludien und Strauß-Walzern als originellen Programmergänzungen.

Sieben Präludien aus dem ersten Teil des „Wohltemperierten Klaviers“ bedeuteten eine interessante neue Farbe in Münchs Repertoire. Mit lustvoll spontanem und kraftvoll emotionalem Zugriff ließ er Bach besonders in lyrischen Juwelen wie BWV 853 (es-moll) und BWV 867 (b-moll) sehr stimmig als eine Art Vorboten der Romantik erscheinen. Dass gerade die Präludien stark vom improvisatorischen Geist ihres Schöpfers leben, konnte man hier jederzeit hören.

Münch pur war auch seine wunderbar feurig-virile, ganz auf entfesselte tänzerische Direktheit setzende Lesart der vier Strauß-Klassiker „Frühlingsstimmen“, „Rosen aus dem Süden“, „Kaiserwalzer“ und „An der schönen blauen Donau“. Die ungehemmte Ekstase stand den ja meist eher kulinarisch-nobel zelebrierten Stücken auch dank konturenklarer pianistischer Einkleidung verblüffend gut. Wie griffig und sonor bereits der Lorscher Teenager Martin Münch für sein Instrument zu schreiben wusste, bezeugten drei feine kleine Kostproben aus der Sammlung opus 1 (1977 bis 1980) und das trotz hörbarer Ravel-Einflüsse schon erstaunlich individuell gefärbte Schmankerl „Walzer auf die man nicht tanzen kann“ von 1975. Schier unerschöpflich Münchs Einfallsreichtum im tänzerischen Genre: Herausragende Beispiele waren die von ihm selbst zu Recht zu seinen besten Werken gezählten „Valses sentimentales“ opus 48 (2009), die harmonisch besonders aparten „Valses nobles“ opus 48a (2015) und die dem Zyklus „Impressions méditatives“ entstammenden „Valses lentes introspectives“ opus 53b mit ihrem ebenfalls oft bemerkenswert raffinierten Kolorit. Zwei Tanzminiaturen aus der „Suite antique“ opus 49 (2010) und vier „Petites Valses“ aus unterschiedlichen Kollektionen rundeten den ergiebigen Streifzug charmant ab.

Auf Wiedersehen in 2020

Eine pointiert persönliche Note bekam an diesem Abend der konzertkrönende „Donauwalzer“: Martin Münch widmete ihn dem vor wenigen Tagen mit nur 58 Jahren verstorbenen Heidelberger Musikkritiker Rainer Köhl, der seit über drei Jahrzehnten zu den kundigsten und verständigsten Rezipienten seiner Musik gehörte. Kulturamtsleiterin Gabi Dewald und die treuen Lorscher Münch-Fans gaben am Ende ihrer Freude darüber Ausdruck, dass der Pianist auch 2020 wiederkommen will.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.06.2019