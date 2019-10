Individuelle Tipps fürs Smartphone

Lorsch.An Smartphone-Anfänger, aber auch an erfahrene Nutzer, die noch Entwicklungspotenzial im Einsatz ihrer Geräte sehen, richtet sich ein Angebot der Kreisvolkshochschule. Teilnehmer können ihre Anliegen in einer individuellen Schulung mit dem Dozenten der Kvhs Bergstraße besprechen. Mitzubringen ist das eigene Smartphone oder ein Tablet-PC mit dem Betriebssystem Google Android. Am Sonntag, 10. November 2019, kann im Zeitrahmen von 10 bis 16.45 Uhr jeweils eine Zeitstunde pro Teilnehmer für die individuelle Schulung gebucht werden. Bei der Anmeldung wird das Zeitfenster vereinbart. Der Kurs findet im Haus Löffelholz in Lorsch, Römerstraße 16 statt.

Interessenten melden sich an über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/17296-18. red

