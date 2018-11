Info-Tag für Viertklässler

Lorsch.Einen Info-Tag für alle Viertklässler und ihre Eltern bietet die Werner-von-Siemens-Schule Lorsch an. Termin ist am 30. November (Freitag). In der Zeit von 15 bis 18 Uhr gibt die Haupt- und Realschule allen Interessierten Einblick in die pädagogische Arbeit, die an der Schule geleistet wird, informiert über Fördermaßen und stellt das Ganztagskonzept mitsamt der Nachmittagsbetreuung vor.

Zudem erhalten die Besucher Einblicke in die Arbeitsgemeinschaften und die klassenübergreifenden Projekte. Musikalische Beiträge des Gitarrenkreises sowie der Schulband runden das Programm am Info-Tag ab.

Verschiedene Bewegungsstationen in der Sporthalle laden zum Mitmachen ein. Mitglieder des Fördervereins der Schule werden über die Unterstützung zahlreicher Projekte unterrichten. Für einen gemütlichen Rahmen sorgen die Schüler der Klasse 10 Ra. Sie laden zu Kaffee und Kuchen ein. Die Schülerinnen und Schüler bieten außerdem Führungen durch das Schulgebäude in der Kiefernstraße 2 an. red

