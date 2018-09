Infoabend „Mobil in Lorsch“

Lorsch.Zu einer Informationsveranstaltung lädt der SPD-Ortsverein Lorsch Interessierte ein. „Mobil in Lorsch und Umgebung – ÖPNV auf dem Prüfstand“ ist der Titel für den Abend, zu dem am 11. September (Dienstag) in der Cafeteria der Werkstatt der Behindertenhilfe am Starkenburgring Gäste willkommen sind.

Karsten Krug informiert

Um 19 Uhr beginnt die Informationsveranstaltung, so die Ortsvereinsvorsitzende Brigitte Sander. In den Räumen am Starkenburgring 11 wird Kreisbeigeordneter Karsten Krug den aktuellen Stand zur Überarbeitung des Nahverkehrsplanes des Kreis Bergstraße darstellen. SPD-Unterbezirksvorsitzender und Landtagskandidat Marius Schmidt wird die Pläne der hessischen SPD für zuverlässige Mobilität in Stadt und Land gewährleisten sollen. red

