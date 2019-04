Infos über Berufe aus erster Hand

Lorsch.Auch in diesem Jahr hatte die Werner-von-Siemensschule in Lorsch wieder zu einer Berufsinfobörse eingeladen. 82 Schüler der 8. Hauptschulklasse und der 9. Realschulklassen hatten hierbei die Möglichkeit, sich über verschiedene Ausbildungsberufe zu informieren. In den Räumen der Schule präsentierten 20 Unternehmen der Region zwischen Mannheim und Darmstadt ihr Angebot für eine berufliche Zukunft. tz/Bild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.04.2019