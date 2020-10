Ingo Espenschied erzählt über Europa

Lorsch.Viel Beifall gab es, als der Partnerschaftsverein 2015 Ingo Espenschied zu Gast hatte. Der Referent informierte, auf sehr spannende Weise, über die Entwicklung der europäischen Gemeinschaft. Nun kommt der Politologe auf Einladung des Vereins erneut nach Lorsch.

Vorrang für Mitglieder

Wegen Corona sind die Plätze für Zuhörer diesmal aber beschränkt und zunächst interessierten Mitgliedern des Vereins vorbehalten, so Vorsitzende Annette Moll. Am 14. November (Samstag) sind im Paul-Schnitzer-Saal in der Corona-Zeit nicht mehr als 50 Plätze für Besucher möglich. sch

