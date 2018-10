Italien und sein Naturerbe

Lorsch.Italien ist bekannt für sein historisches und kulturelles Erbe, vergleichsweise unbekannt hingegen ist das großartige Naturerbe des Landes. Gran Paradiso, Valgrande, Stilfser Joch, Sybillinische Berge, Gran Sasso, Abruzzen, Circeo, Cilento, Pollino, Aspromonte, Achipelago La Maddalena und Asinara – die Hälfte der insgesamt 24 Nationalparke wird nun in einem Bildervortrag der Kreisvolkshochschule Bergstraße in Lorsch vorgestellt. Interessierte sind dazu willkommen.

Nationalparke selbst erkunden

Hartmut Eckstein, Referent der Kreisvolkshochschule, hat alle Parks bereist und zeigt in seiner Präsentation deren Schönheit auf. Er beschreibt die Landschaftsformen sowie Möglichkeiten, die Parke selbst zu erkunden.

Der Italien-Vortrag findet am 9. November (Freitag) von 19 bis 20.30 Uhr im Haus Löffelholz in der Lorscher Römerstraße 16 statt. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule, und zwar unter der Rufnummer 06251/172960 oder online unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

