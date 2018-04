Italiener spielt Münch

© Emanuele Delucchi

Lorsch.Emanuele Delucchi haut morgen, 22. April, beim Lorscher Rathauskonzert in die Tasten. Der 30 Jahre alte Pianist aus Genua ist als Solist bereits in Italien, Deutschland und vor allem im Mittelmeerraum in Erscheinung getreten. Unter Kollegen und beim Publikum hat er sich aber auch als Kammer- und Orchestermusiker einen guten Ruf erworben. Im Nibelungensaal spielt er ab 18 Uhr unter anderem drei

...

Sie sehen 31% der insgesamt 1294 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.04.2018