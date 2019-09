Jahrzehnte im Einsatz für die SPD

Lorsch.In Lorsch wohnen zwei Kommunalpolitiker, die als politische Zwillinge bezeichnet werden könnten: Hans Jürgen Sander, Ehrenstadtverordneter, und Norbert Weinbach, Ehrenstadtrat. Beide feierten am Wochenende ihren 75. Geburtstag. Beide hatten 1967 geheiratet und 2017 ihre Goldhochzeit gefeiert. Hans Jürgen Sander, Dipl. Chemieingenieur, geboren am 6. September 1944 in Göttingen, hat zwei Kinder

