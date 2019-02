Jammernder Rathauschef mit Rollator

Lorsch.Die Frauen sind bei den Närrischen Drei (N3) in Lorsch stark vertreten und mit Stolz blickte der Elferrat bei den ausverkauften Fastnachtssitzungen am Freitag und Samstag aus erhöhter Position auf das närrische Geschehen in der Nibelungenhalle. Doch trotz der vielerorts geforderten Frauenquote war unter den herrschaftlichen Narrenkappen in den Reihen des Elferrates kein weibliches Gesicht zu

...