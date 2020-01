Jazz mit Schöpsdau und Stefan Pfeifer-Galilea

Lorsch.Die Rathauskonzerte beginnen wieder. Den Auftakt macht am 2. Februar (Sonntag) Christoph Schöpsdau. „Common Roots“ ist das Konzert überschrieben, was so viel heißt wie „Gemeinsame Wurzeln“. Der Lorscher Schöpsdau hat dazu den Saxophonisten Stefan Pfeifer-Galilea eingeladen, mit dem er Jazz Standards und Eigenkompositionen darbieten wird.

