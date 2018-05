Anzeige

Keiner will selbst beim Spazierengehen auf dem Trottoir durch Laubhaufen, Matsch oder Unrat stolpern, den die Anwohner nicht zusammengefegt haben. Niemand schätzt es, wenn einem die Zweige von wuchernden Hecken ins Gesicht schlagen oder die Sicht versperren, weil sie nicht zurückgeschnitten wurden. „Leider vernachlässigen in Lorsch viele Menschen die Aufgaben“, heißt es in einer Mitteilung gestern aus dem Stadthaus.

Geldstrafen möglich

Eigentümer beziehungsweise Mieter, die sich um ihre Pflichten nicht kümmern, drohen Geldstrafen bis zu 1000 Euro, die bei Nichterfolgung durch die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes verhängt werden können.

Die Stadtverwaltung jedoch setzt auf die Einsicht und das Miteinander der Bürger. „Wir bitten Sie, Ihren Pflichten nachzukommen. Nicht nur, um unsere Stadt in Ordnung und hübsch zu halten“, so Bürgermeister Christian Schönung. „Es geht auch um Sicherheit für Fußgänger Fahrradfahrer und andere Verkehrsteilnehmende. Denken Sie auch an die anderen. Selbst wenn es Ihnen manchmal schwer fallen mag, Ihren Aufgaben nachzukommen. Ich appelliere an Ihren Sinn für die Gemeinschaft, die wir als Bewohnerinnen und Bewohner Lorschs bilden.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018