Jens Heinrich Claassen im Sapperlot

Lorsch.Mit seinem Programm „Ich komm’ schon klar“ gastiert Jens Heinrich Claassen am kommenden Sonntag, 24. März, ab 13.30 Uhr im Lorscher Sapperlot. Der Comedian lädt dabei das Publikum ein, mit ihm gemeinsam über all das zu lachen, worüber man sich zu Hause allein die Augen ausweinen würde.

„Es ist zum Mäusemelken: Da hatte Jens Heinrich Claassen endlich eine tolle Freundin, alles war rosarot – und jetzt ist sie weg. Einfach so. Doch weil Claassen kein Aufgeber ist, greift er zu seiner schärfsten Waffe: Humor! Schließlich hat er den schwarzen Gürtel in Pointe“, heißt es in der Ankündigung. red/Bild: Veranstalter

