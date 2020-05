Jetzt anmelden für die Gottesdienste am Sonntag

Lorsch.Zu vier öffentlichen Gottesdiensten hatte Pfarrer Michael Bartmann die Lorscher Katholiken von St. Nazarius am vergangenen Wochenende eingeladen – und alle vier waren schnell ausgebucht. Auch für das kommende Wochenende sind in der Gottesdienstordnung wieder vier Gottesdienste vermerkt: am Samstag (16.) ist um 18 Uhr eine Eucharistiefeier angesetzt, der Sonntag (17.) beginnt um 9 Uhr mit einem

...