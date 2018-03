„Johannespassion“ in der Pfarrkirche

© Ernst Lotz

Lorsch.Lorschs katholische Kirchengemeinde St. Nazarius Lorsch lädt zu einem geistlichen Konzert morgen, 25. März, um 17 Uhr in die Pfarrkirche ein. Das Heidelberger Vokalensemble Pro Arte unter Leitung von Hans-Josef Overmann singt die „Johannespassion“ von Heinrich Schütz. In anschaulichen musikalischen Bildern – aufgeteilt in Solo- und Chorstücke – bringt das Werk die Geschichte um das Leiden und

...

Sie sehen 64% der insgesamt 628 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.03.2018