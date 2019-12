Johannisfest gerettet

Lorsch.In Lorsch wird gern und viel gefeiert. Allein die vier Stadtfeste – Frühlingsmarkt, Johannisfest, Kerb und Weihnachtsmarkt – sorgen jedes Jahr für Betrieb im Zentrum. Zudem gibt es beliebte Großveranstaltungen wie das Birkengarten-Festival, das sogar fünf Tage lang viel Publikum auf die Freizeitanlage zieht. Im Spätherbst 2019 schockt der Magistrat viele Lorscher mit seinem plötzlichen Vorschlag, das Johannisfest ab 2020 streichen zu wollen.

Grund für den empfohlenen Wegfall sind Ertragsausfälle in Höhe von 900 000 Euro im Haushaltsplan 2020, die erst spät bekannt werden.

Widerstand gegen einen Verzicht auf das Traditionsfest lässt allerdings nicht lange auf sich warten. Von Seiten der CDU-Fraktion werden die Erinnerungen beschworen, die jeder Lorscher mit dem Sommerfest verbinde, gemeinsam mit den Grünen wird angeregt, lieber den Frühlingsmarkt auf den Prüfstand zu stellen. Bei der SPD wird überlegt, einen Johannismarkt zu kreieren. Der verkaufsoffene Sonntag vom Frühlingsmarkt könnte in den Sommer verschoben werden.

Diese Idee wiederum empört Einzelhändler. Ein verkaufsoffener Sonntag im Juni ist viel zu spät, belehren sie die Kommunalpolitiker. Für Textilhändler etwa sei der Verkauf zu diesem Zeitpunkt längst völlig uninteressant.

Ergebnis nach intensiver Diskussion schließlich: Das Johannisfest wird gerettet – und keines der vier Stadtfeste soll dem Rotstift zum Opfer fallen. Der Kulturhaushalt wird noch einmal genau unter die Lupe genommen, der Zuschussbedarf für alle vier Stadtfeste auf 50 000 Euro festgezurrt. Es finden sich Einsparungen anderswo. Entschieden wird aber, dass für das Johannisfest ein neues Konzept zu erarbeiten ist.

Vor allem die hohen Kosten waren es schließlich, die den Magistrat auf die Idee gebracht hatten, das Johannisfest aufzugeben. Das Sommerfest ist mit Abstand das teuerste Stadtfest. Mit einem Verlustbetrag von rund 28 000 Euro rechnet man bei der viertägigen Großveranstaltung. Zudem hat sich ein Sponsor zurückgezogen, der das Zeltfest mit Kirmes am Karolingerplatz nicht mehr unterstützen will.

An Anziehungskraft hat das Fest bereits seit einigen Jahren verloren. Trotz einer Reihe von Neubelebungsversuchen war es zuletzt nicht mehr der Publikumsmagnet wie einst. Tischkicker- und Dartswettbewerbe locken die große Masse nicht. Auch ein Wiesn-Abend, zu dem Besucher in bayerischer Tracht willkommen sind und sich unter anderem im Bierkrug-Stemmen messen dürfen, schaffen nicht die erhoffte Wende. Es gibt Kritik am vermeintlich „verkappten Oktoberfest“.

Feuerwerk soll bleiben

Mit 23 000 Besuchern ist das Johannisfest aber trotzdem ein wichtiger Treffpunkt und kein Geheimtipp. Das einzige Fest in Lorsch mit Kirmesbetrieb ist zudem das einzige mit Feuerwerk – und das hat sehr viele Fans. Zwar werden Stimmen laut, das Spektakel zum Finale einzustellen – aus ökologischen Gründen. Die Mehrheit im Parlament aber will das Feuerwerk nicht streichen.

Wie das Johannisfest künftig gefeiert wird, ist zum Jahresende 2019 noch offen. Beschlossen wird, das durch das Kulturamt ein neues Konzept erarbeitet wird. Dieses soll bis zum Februar 2020 vorliegen – und das Fest zugleich attraktiver und günstiger machen. Dann will man über die mit Spannung erwarteten Vorschläge beraten. sch

