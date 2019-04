Josef Wanke Ehrenvorsitzender der Vertriebenen

Hohe Auszeichnung

„Heimat ein Ort der Geborgenheit“

Regierungspräsident Wolfgang Reimer verlieh am Montagabend in Stuttgart die Ehrennadel des Arbeitskreises für Heimatpflege an fünf Preisträger. Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. Mit der Übergabe des Preises lenkt der Arbeitskreis ...