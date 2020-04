Jubiläumsfeier in Le Coteau entfällt

Lorsch.2019 weilte eine Delegation des Turnvereins Jeanne d’Arc aus der Lorscher Partnerstadt Le Coteau in Lorsch, um das 50-Jahre-Jubiläum zu feiern.

In diesem Jahr wollte die Turnabteilung der Lorscher Turnvereinigung an Christi Himmelfahrt (21. bis 24. Mai) den Freunden einen Gegenbesuch abstatten. Es sollte eine Erinnerung sein an die Zeit des ersten Besuchs in der

...