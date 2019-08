Jürgen Hoffmann feierte 80. Geburtstag

Lorsch.Ein Prost mit dem Bürgermeister auf den Festtag. In Lorsch feierte in dieser Woche Jürgen Hoffmann seinen 80. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehörte Rathauschef Christian Schönung. Und mit dem plauderte der Jubilar über die örtlichen Begebenheiten und über die Kommunalpolitik, in der er einst selbst zuhause war. Wenn auch nicht in Lorsch, so doch in Zwingenberg, wo er und seine Frau Hanna

...