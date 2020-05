Jugendrat trifft sich

Lorsch.Der Jugendrat (JuRa), der sich um die Interessen der Lorscher Kinder und Jugendliche kümmert, tagt wieder. Die erste Sitzung in der Corona-Krise hat die JuRa-Vorsitzende Annick Breitenbach für den kommenden Dienstag (2.) terminiert.

Wegen der notwendigen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen, die einzuhalten sind, wird die Sitzung nicht wie üblich im Stadthaus stattfinden. Der Jugendrat weicht in die Nibelungenhalle aus.

Auf der Tagesordnung stehen insgesamt sechs Punkte. Unter anderem wollen die Mitglieder des elfköpfigen Gremiums über die aktuelle Situation in der Corona-Zeit beraten. Auch die Zukunft des Jugendzentrums wird ein Thema sein.

Kulturausschuss-Sitzung fiel aus

Ob die Adresse des Jugendtreffs am bisherigen Standort in der Sachsenbuckelstraße bleibt und dort neu gebaut wird, ober ob es einen neuen Jugendtreff am Wingertsberg an der Nibelungenhalle geben soll, ist kommunalpolitisch noch nicht entschieden. Die Mehrheit der JuRa-Mitglieder hatte sich bei einer Sitzung im Januar für einen Treff in der Stadtmitte ausgesprochen. Ihre Argumente dafür wollten sie auch im Rahmen der damals für Mitte März anberaumten öffentlichen Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses vorstellen. Wegen der Einschränkungen durch Corona fiel die geplante Ausschuss-Sitzung im März dann aber aus.

Neben dem Tagesordnungspunkt „Zukunftswerkstatt Jugendzentrum“ will der JuRa in seiner Sitzung am Dienstag auch die Themen Umweltbeirat, Öffentlichkeitsarbeit und Webinar aufrufen. Die Zusammenkunft beginnt in der Nibelungenhalle um 18.30 Uhr. sch

