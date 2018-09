Jugendwehr aus Lorsch ist Hessens Vizemeister

Lorsch.Große Freude bei der Lorscher Feuerwehr: Denn beim Landesentscheid der Hessischen Jugendfeuerwehren im Bundeswettbewerb hat der Nachwuchs aus Lorsch den zweiten Platz geholt. Insgesamt traten 31 Gruppen zum Wettbewerb an.

Mit einer fehlerfreien Vorstellung in beiden Disziplinen haben sich die Lorscher den Vize-Hessenmeistertitel sichern können. Nur wenige Sekunden lag die Gruppe hinter dem Erstplatzierten, der Jugendfeuerwehr Petersberg-Steinau aus dem Landkreis Fulda zurück. Die Lorscher waren nicht die einzigen Bergsträßer. Die Jugendfeuerwehr Bensheim-Zell, die bei der Kreismeisterschaft den zweiten Platz erzielte, konnte beim Wettbewerb „Landes-Luft“ schnuppern, nachdem sie in den Jahren zuvor eine Pause im Bereich Wettbewerbe eingelegt hatte. Am Ende erzielten sie den 30. Platz in der „Gemischte Gruppen“-Wertung.

Die jungen Brandschützer aus Einhausen, wiederum in der Wertung mit sechs und nicht mit neun Personen angetreten, konnten sich in der Wertung der „Staffeln“ den zehnten Platz sichern.

Der Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehr ist gegliedert in zwei Disziplinen. Im ersten Teil ist eine feuerwehrtechnische Übung vorzuführen. Hierbei geht es darum, Fehler zu vermeiden, ein weiteres Augenmerk liegt auf der Zeit, die vier der Jugendlichen für das Fertigen vorgegebener Knoten benötigen. Die Lorscher brauchten nur acht Sekunden.

Der zweite Teil besteht aus einem Staffellauf über 400 Meter, der verschiedene feuerwehrspezifische Elemente beinhaltet. So müssen ein Schlauch aufgerollt, ein Leinenbeutel in ein Ziel geworfen sowie ein Schlauch mit einem Strahlrohr verbunden und verknotet werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.09.2018