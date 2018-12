Jutta Ebert aus Lorsch tritt morgen Abend im Fernsehen auf. Die 57 Jahre alte Verlagsangestellte ist Kandidatin beim „Hessenquiz“.

Die Lorscherin und drei weitere Mitspieler müssen in der Sendung Fragen zum Thema Hessen beantworten. Moderator Jörg Bombach will zum Beispiel wissen, was ein Osthesse fragen möchte, wenn er „Böffel“ sagt. Meint er „Brauchst Du einen Löffel?“ oder „Bist Du Schüler?“ oder „Warum?“ oder „Wie viel?“

Zu den Hobbys von Jutta Ebert gehören Barbies. Die leidenschaftliche Sammlerin hat inzwischen weit mehr als 120 Stück.

Im „Hessenquiz“ tritt die Lorscherin gegen Kandidaten aus Queckborn, Trebur und Usingen an. Die Sendung wurde im März im Funkhaus am Dornbusch in Frankfurt aufgezeichnet und wird mit Untertiteln für hörbeeinträchtigte Zuschauer ausgestrahlt.

Insgesamt gibt es drei Spielrunden, bei denen der Moderator das Hessen-Know-how der Kandidaten auf die Probe stellt. Die Kategorien sind Politik, Wirtschaft, Geschichte sowie auch Klatsch und Leute. Außerdem müssen die Mitspieler fit in hessischen Dialekten sein und sich beim „Hessen-Tatort“ auskennen.

Wer bei einer Frage nicht weiterweiß, kann sich vom Publikumsjoker helfen lassen. Besonders viele Punkte winken beim Risikojoker, mit dem der Kandidat eine Frage für sich allein reservieren kann. Nach jeder Runde scheidet ein Kandidat aus. Auf den Sieger wartet eine Reise als Gewinn. Zu sehen ist das „Hessenquiz“ morgen um 22.15 Uhr im hr-Fernsehen. red

