Anzeige

Spätestens, wenn er Angela Merkel und Horst Seehofer gemeinsam als „Romeo und Julia“ auf die Bühne schickt, ringen die Zuschauer um Atemluft. Und wie diese Liaison ausgegangen ist, das weiß man ja. In weiteren Glanzrollen Winfried Kretschmann, Günter Oettinger und Ursula von der Leyen. Mit Edmund Stoiber als stammelnder Mercutio. Eine brillante Reichstags-Inszenierung frei nach Shakespeare, die in punkto Witz, Tempo und Dialoge voll ins Schwarze trifft. Im Kultursalon bewies Thomas Schreckenberger, dass er derzeit zu den besten seines Fachs gehört. Moderator und Entertainer Daniel Helfrich hatte einmal mehr seine Beziehungen in die Szene spielen lassen und für das an diesem Abend eisige Lorsch ein wärmendes Buffet inszeniert. Angereichert von einer gewohnt launig-spontanen Conférence und eigenen Kompositionen am Flügel. Nach der Pause glänzte Helfrich mit einer feinen Version von Gerhard Bronners „Bitte erschieß deinen Gatten“ in bestem Georg-Kreisler-Tonfall.

Als erstes schickte der Salonlöwe das Multitalent Volker Heymann aus Rödermark auf die Bretter. Amors Pfeil hatte den Kabarettisten, Schauspieler, Autor und Filmemacher aus Wuppertal einst in den Stadtteil Urberach geschossen. Seither hat er sich in der Region einen wohlklingenden Namen gemacht – vor allem durch sein ganz spezielles Vokabular. Seine umwerfende Melange aus Sprache, Rhythmus und Musik hat auch das Sapperlot in Wallung versetzt. Mit seinem Loop-Gerät rappt sich Heymann flott in die Herzen der Zuschauer. Satirische Percussion, verbaler Breakdance und pausbäckiges Beatboxing, das er in seinem Programm „Der Hahn dreht auf“ extrem virtuos und souverän kombiniert. Gepaart mit einem eindrucksvollen mimischen Können. Ab 1991 war er drei Jahre als Schauspieler am Mannheimer Nationaltheater engagiert. Sein zuckendes Gegacker als menschlicher Gockel ist eine Sternstunde des ornithologischen Kabaretts.

Mit Heinrich del Core wurde es etwas zahmer, aber nicht unbedingt zäher. Der Rottweiler Kleinkünstler schwäbelt sich dezent durch den Alltag und nimmt dabei politische, gesellschaftliche und private Momente ins Visier. Zwar wirken seine Auslassungen über die Küchen-Allzweckwaffe Thermomix und das rituelle Paarverhalten beim abendlichen Essengehen etwas klischeebeladen, doch die unprätentiöse und fast schon familiäre Art, wie der Kabarettist von seinen Fronterlebnissen berichtet, kam im Sapperlot gut an.

Ein Meister seines Faches

Mit dem Artisten Fabio Zimmermann war ein Meister seines Fachs auf der Bühne. Er inszeniert klassische Jonglage in einem modernen Look mit Leuchteffekten und tänzerischer Performance. Das noch junge Weinheimer Gesangsduo „Zweisamkeit“ mit Felicitas Hadzik und Patricia Kain servierte bekannte Melodien aus Musical und Schlager von „Cats“ bis Katja Ebstein („Theater“). Als spontaner Ersatz für einen erkrankten Künstler sprang Franz Kain („Die Spitzklicker“) mit Ausschnitten aus seinem Soloprogramm „Alderle, Alderle! – Baustelle Leben“ ein.

Die Baustelle im Sapperlot ist übrigens passé und nun schreitet man durch ein hübsches neues Foyer in den Theaterraum, wo sich der nächste Kultursalon am 27. März öffnen wird.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.03.2018