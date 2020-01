Kabarett mit Barbara Ruscher

Lorsch.Warum ihre Tochter aufs Gymnasium wolle? Weil da so viel Unterricht ausfalle, habe sie von dieser zur Antwort bekommen. Das erzählt Barbara Ruscher in ihrem Kabarett-Programm, mit dem sie in der kommenden Woche in Lorsch gastiert. „Ruscher hat Vorfahrt“ heißt das Gastspiel, das sie am 7. Februar (Freitag) im Theater Sapperlot gibt.

Scharfzüngig und charmant berichtet sie unter anderem über Themen wie den „Selbstoptimierungswahn unserer Gesellschaft“, über finanziell ausufernde Kindergeburtstage und Gangsta-Rapper. Ihr Auftritt beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. / sch

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 31.01.2020