Kaum auszuhalten: Bizarrer Blick in den Abgrund

Lorsch.Wenn es darum geht, das Dunkle und Obszöne dieser Welt an die Oberfläche zu würgen, dann ist Matthias Egersdörfer der richtige Mann. Das rabenschwarze Kammerspiel „Carmen oder Die Traurigkeit der letzten Jahre“ ist eine einzige Provokation, ein tabuloser Blick in menschliche Abgründe und eine fränkische Schlachtplatte der seelischen Grausamkeiten, die das Publikum im Theater Sapperlot massiv herausgefordert hat. Auf Ekel und Schockstarre folgten Mitgefühl und Trauer, und am Ende stand die kathartische Reinigung des Zuschauers – sofern es sich bei selbigem um ein aufgeklärtes und nachsichtiges Einzelstück mit Sinn für künstlerische Freiheiten und robustem Magen gehandelt hat.

Der Schlussapplaus war laut und lange. Dass sich noch vor der Pause zwei Gäste aus dem Staub gemacht hatten, rangiert noch im normalen Rahmen. Es gab Abende, bei denen ein weitaus stärkerer Fluchtwillen erkennbar war. Das theatralische Experiment, auf deutschen Bühnen nicht allzu häufig gespielt, ist eine Weiterführung des Sujets von „Carmen oder Die Würde des Menschen ist ein Scheißdreck“. Erneut geht es um die Überschreitung aller Tabus – eine Disziplin, in der es Matthias Egersdörfer, seine Lebensabschnittsgefährtin Carmen (Claudia Schulz) und ihr homosexueller Nachbar René Eichhorn (Andy Maurice Mueller) zu unangefochtener Meisterschaft gebracht haben.

Die „Traurigkeit“ ist weniger laut und polternd, dafür feinsinniger und komplexer als der Vorgänger. Die sozial tolerierte Erniedrigung des Menschen, das blutige Abschlachten aller humanistischen Ideale wird in diesem Kunstwerk etwas weniger betont. Im Vordergrund stehen elementare Fragen nach dem Sinn des Lebens, das Explodieren von verdrängten Trieben und die psychischen Nebenwirkungen von unguten Biografien. Die Lyrik des Zorns und cholerische Wucht Egersdörfers sowie die tiefen seelischen Offenbarungen seiner Kollegen bewahren diesen zweistündigen Exzess davor, in eine banale Provokationsautomatik abzurutschen.

Brillant gezeichnete Figuren

Wer das Stück zum ersten Mal sieht, muss sich auf derbe Überraschungen und bizarre Kollisionen einstellen. Der erste Akt ist ein knapp 15-minütiger Film von Martin Fürbringer, in dem der besoffene Egersdörfer mit seiner an der kurzen Leine gehaltenen Frau nach einem deftigen Wirtshausbesuch und reichlich Blutwurst durch die Nacht eiert und Jagdhund Rico überfährt. Selbiger wurde von René gerade erst adoptiert. Die Situation wird zum sexuell aufgeladenen Motiv des Stücks, das in artistischer Manier mit Wahnsinn, Lust und Suizidgedanken jongliert.

Die Figuren sind brillant gezeichnet. Die stoisch naive Carmen, die sich apathisch schlimmsten Qualen aussetzt und ihren unerbittlichen Peiniger am Ende doch irgendwie lieb hat. Hier ist die Figur zur taktischen Strategin gereift, die mit den Schwächen ihrer Umwelt selbst ein böses Spiel treibt. Dann der verfressene Wüterich, hinter dessen bellender Fassade ein feinsinniger Philosoph und zarter Romantiker zuhause ist. Und der Klischee-Schwule, der alles und jeden auf sexuelle Nutzbarkeit reduziert und dabei eine böse egozentrische Kälte ausstrahlt. Es geht um Impotenz und Abtreibung, Masturbation und Cunnilingus, Sodomie und Gruppensex. Aber auch um Völlerei und Suff, Himmel und Hölle und um die ganz alltäglichen Psychospielchen, die das Trio nicht andeutet oder rhetorisch kommentiert, sondern in dramatischen Miniaturen ungefiltert von der Bühne herab kotzt. Konzessionen an eine wie auch immer geartete Erwartungshaltung seines des Publikums interessieren Egersdörfer wohl grundsätzlich nicht. In „Carmen“ folgt er diesem Kurs mit maximaler Konsequenz.

„Ich hab’ ja immer noch die Freiheit, dass ich mich jederzeit umbringen könnt’“, sagt Carmen in einer todtraurigen Szene dieser radikalen Satire, in der die Akteure – die ganz starken Momente der Inszenierung – immer wieder aus ihren Figuren ausbrechen und die Dialoge auf einer Metaebene diskutieren und kommentieren. Ein Spiel im Spiel, das im zweiten Teil über weite Strecken virtuos ausformuliert wird und so manchen Zuschauer mit dem offensiven Intro des Abends zu versöhnen scheint. Das Publikum im Sapperlot folgt dem Ensemble aufmerksam in das hoch politische Finale, in dem der zermatschte Rico (die Grabkerze flackert samt Kreuz auf der Bühne) posthum zum „Therapiehund“ befördert wird und sich diese drei einsam verzweifelten Menschlein dann doch noch wirklich nahe kommen.

Grandios gespielt, anstößig und anstoßend, respektlos und versaut, mutig und autark: „Die Traurigkeit der letzten Jahre“ hat in Lorsch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht leicht verdaulich, aber sehr bekömmlich. Kaum auszuhalten, so gut.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020